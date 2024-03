Venezuela: consiglio elettorale, rifiutiamo contestazioni del governo Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio elettorale del Venezuela (Cne) ha rifiutato "in maniera categorica" le contestazioni "false e insolenti" del governo degli Stati Uniti. Lo ha detto il Cne in un comunicato ufficiale, in cui sostiene che le dichiarazioni Usa sul processo elettorale nel Paese sono state fatte con l'intento di screditare l'istituzione. "La democrazia venezuelana è sostenuta da una serie di pilastri e tra questi emerge il sistema elettorale, che negli ultimi anni ha mostrato standard di professionalità e sicurezza", si legge nel testo. Il consiglio elettorale, continua la nota "non può assumersi la responsabilità di atti individuali che pretendono di collocare i propri interessi sopra alla legalità nazionale". Il Cne afferma che le elezioni si svolgeranno in "maniera libera e sovrana" e che qualsiasi tentativo di interferire sarà "affrontato con determinazione". (Vec)