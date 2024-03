Gaza: premier Israele Netanyahu, ci stiamo preparando a entrare a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele si sta preparando a entrare a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nel corso di un incontro con le famiglie dei soldati israeliani ancora in ostaggio del movimento islamista palestinese. “Non lasceremo indietro nessuno”, ha promesso il premier, citato dal quotidiano “Times of Israel”, aggiungendo di essere consapevole del fatto che “ogni giorno che passa è un inferno”. “Solo la pressione militare assicurerà il rilascio delle persone rapite. Me ne occupo giorno e notte. Abbiamo conquistato il nord della Striscia di Gaza e Khan Yunis. Abbiamo messo in sicurezza la Striscia e ci stiamo preparando a entrare a Rafah”, ha affermato Netanyahu. (Res)