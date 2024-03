Brasile: Lula su Venezuela, "grave" impedimento di iscrizione alla candidata Yoris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impedimento di iscrizione della candidata delle principali opposizioni, Corina Yoris, alle elezioni presidenziali in Venezuela è "grave". Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso di una conferenza stampa oggi. Secondo Lula, "non c'è alcuna spiegazione politico-giuridica per vietare a un avversario di essere candidato". Il presidente brasiliano ha sostenuto che nel suo Paese "tutti gli avversari sono trattati alle stesse condizioni" e che "qui è vietato vietare" a meno che non ci sia una "punizione giudiziaria". (segue) (Brs)