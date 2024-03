Brasile: Lula su Venezuela, "grave" impedimento di iscrizione alla candidata Yoris (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì il governo del Brasile ha affermato che segue "con preoccupazione" il processo elettorale in Venezuela. Il ministero degli Esteri brasiliano ha contestato in una nota l'impedimento opposto dalle autorità del Venezuela all'iscrizione della candidata delle principali opposizioni, Corina Yoris, sottolineando che la mossa "non è compatibile con gli accordi di Barbados" e che l'impedimento "non è stato finora oggetto di alcuna spiegazione ufficiale". Il Brasile, lo riferisce la nota, "è pronto, insieme ad altri membri della comunità internazionale, a collaborare affinché le elezioni annunciate per il 28 luglio siano un passo deciso verso la normalizzazione della vita politica e il rafforzamento della democrazia in Venezuela". Allo stesso tempo, la nota rinforza la posizione contraria del Brasile riguardo le sanzioni economiche applicate dagli Stati Uniti al Venezuela. "Il Brasile ribadisce il suo rifiuto di qualsiasi tipo di sanzioni che, oltre ad essere illegali, contribuiscono solo ad isolare il Venezuela e ad aumentare le sofferenze del suo popolo". (segue) (Brs)