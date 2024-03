Brasile: Lula su Venezuela, "grave" impedimento di iscrizione alla candidata Yoris (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo, il governo del Venezuela ha rifiutato il comunicato con cui il ministro degli Esteri del Brasile esprimeva preoccupazione per la situazione elettorale venezuelana e lo ha definito una "ingerenza piena di ignoranza" e "dettato dal Dipartimento di Stato Usa". Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri venezuelano. "Ripudiamo il comunicato scritto da funzionari del governo brasiliano, che sembra essere dettato dal Dipartimento di Stato Usa, dove si esprimono commenti carichi di profonda ignoranza sulla realtà politica del Venezuela". L'esecutivo ha richiamato il governo brasiliano per non aver espresso la medesima preoccupazione di fronte ai presunti tentativi di assassinare Nicolas Maduro. Allo stesso tempo, il ministro degli Esteri, Yvan Gil, ha dichiarato la riconoscenza verso il capo di Stato brasiliano, Luis Inacio Lula da Silva, per la sua posizione contraria alle sanzioni imposte dagli Usa. (Brs)