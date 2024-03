Italia-Emirati: Tajani riceve omologo Abdullah bin Zayed alla Farnesina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato oggi alla Farnesina l’omologo degli Emirati Arabi Uniti, sceicco Abdullah bin Zayed al Nahyan. Lo riporta una nota della Farnesina. “L’elevazione del partenariato bilaterale a livello strategico tra Roma e Abu Dhabi, avviato a marzo 2023 in occasione della mia visita con il presidente Meloni negli Emirati - ha osservato Tajani - è testimoniato dall’elevata frequenza degli incontri istituzionali fra i due Paesi avvenuti negli ultimi mesi, con la visita a Roma del presidente bin Zayed e incontri a livello di ministeri di Esteri, Industria, Ambiente ed Energia, Difesa, e Giustizia”. Nel corso dell’incontro è stata discussa la prospettiva di un ulteriore rafforzamento del partenariato bilaterale, in vista della convocazione di nuove sessioni della Commissione economica mista Italia-Emirati Arabi Uniti e del Dialogo strategico. (segue) (Com)