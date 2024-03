Italia-Emirati: Tajani riceve omologo Abdullah bin Zayed alla Farnesina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier Tajani ha poi illustrato al collega emiratino le priorità della presidenza italiana del G7, con particolare riferimento alla situazione in Medio Oriente. “L’Italia e gli Emirati Arabi Uniti intendono affrontare insieme le crisi politiche e umanitarie nella regione. Roma e Abu Dhabi sono in prima linea nella risposta umanitaria a Gaza per rispondere ai bisogni immediati della popolazione civile”, ha affermato Tajani, ricordando l’iniziativa Food for Gaza, lanciata insieme a Fao, Pam e Federazione della Croce rossa internazionale e congratulandosi con il collega emiratino per il ruolo chiave degli Emirati Arabi Uniti anche nell’operazione di assistenza umanitaria da Cipro, cui contribuisce anche l’Italia. Nel sottolineare la necessità di raggiungere un immediato cessate il fuoco per scopi umanitari, il vicepremier ha ribadito l’importanza di un percorso politico basato sulla soluzione a due Stati e l’imprescindibile ruolo dei Paesi della regione nella definizione del futuro assetto per Gaza. “Insieme agli Emirati Arabi Uniti seguiamo con la massima attenzione anche gli sviluppi nel Mar Rosso. Garantire la sicurezza dei traffici marittimi è nell’interesse di tutti. Con il comando operativo della missione Aspides, l’impegno dell’Italia è forte e concreto”, ha aggiunto Tajani. Durante l’incontro si è discusso infine anche dei seguiti della Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni e del Processo di Roma. (Com)