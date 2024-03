Venezuela: Macron, quadro elezioni "non può essere considerato democratico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro nel quale si stanno preparando le elezioni in Venezuela "non può essere considerato democratico". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante una conferenza stampa tenuta a Brasilia al fianco dell'omologo brasiliano Lula da Silva. Macron ha ricordato che la Francia ha cercato di avere "diverse mediazioni". "Bisogna fare tutto il possibile per convincere il presidente Maduro e il suo sistema di reintegrare tutti i candidati che si presentano, e in seguito creare le condizioni più trasparenti delle organizzazioni di queste elezioni attraverso osservatori regionali e internazionali", ha aggiunto il presidente francese. (Frp)