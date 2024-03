Usa: Blinken in Francia e in Belgio dal primo al 5 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sarà in Francia e in Belgio dal primo al 5 aprile. Durante la prima tappa a Parigi, si legge in una nota, il capo della diplomazia statunitense incontrerà il presidente Emmanuel Macron per discutere una serie di temi globali. Dal futuro del sostegno all’Ucraina alla necessità di evitare una escalation regionale del conflitto nella Striscia di Gaza, fino ad arrivare alle tensioni ad Haiti. In agenda anche un colloquio con la direttrice generale dell’Unesco, Audrey Azoulay. Blinken andrà poi a Bruxelles, in occasione della ministeriale Esteri della Nato. Il segretario avrà colloqui bilaterali con il segretario generale dell’alleanza, Jens Stoltenberg, e con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. A margine del summit ci sarà anche un vertice trilaterale tra Stati Uniti, Unione europea e Armenia, a cui prenderanno parte la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan. Blinken andrà infine a Lovanio, in occasione della sesta riunione del Consiglio Usa-Ue per il commercio e la tecnologia. (Was)