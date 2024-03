Portogallo: Montenegro presenta squadra governo in una legislatura in salita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro portoghese designato, Luis Montenegro, ha consegnato al presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, la lista dei 17 ministri che andranno a comporre la nuova squadra di governo, nel corso di un’udienza di circa un quarto d'ora. Il leader del Partito socialdemocratico (Psd), che ha vinto le elezioni del 10 marzo scorso alla guida della coalizione di centrodestra Alleanza Democratica (Ad), ha scelto di circondarsi di ministri dal “peso politico” per affrontare i giorni di incertezza e instabilità che lo attendono, vista la sua “debolezza” in Parlamento che lo porta verso una legislatura in salita. L'uomo forte dell'esecutivo sarà Paulo Rangel, vicepresidente del Psd, che guiderà il ministero degli Esteri. Il presidente del centro socialdemocratico (Csd), Nuno Melo, sarà il ministro della Difesa. L'economista e leader parlamentare del Psd, Joaquim Miranda Sarmento, è il nome scelto per la carica di ministro delle Finanze. Pedro Reis, coordinatore del Movimento Acreditar del Psd ed ex presidente dell'Agenzia per gli investimenti e il commercio estero (Aicep), sarà il ministro dell'Economia. Ana Paula Martins, ex presidente dell'Associazione farmaceutica portoghese, assumerà la guida del ministero della Salute. (segue) (Spm)