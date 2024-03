Cultura: teatro, musica e grandi mostre, gli eventi a Roma nel fine settimana pasquale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Sala Cinema del Palazzo Esposizioni prosegue fino al 28 aprile la rassegna "Magnifiche ossessioni. Capolavori del mélo hollywoodiano 1951-1959", a cura di Azienda Speciale Palaexpo e La Farfalla sul Mirino. Dai conflitti generazionali alla condizione della donna, dai problemi psichici alla questione razziale, fino alla critica della società dei consumi, molti temi sorprendenti per l'epoca fanno capolino in questi film grazie al genio di registi come Sirk, Ray, Minnelli e Kazan. Nella Sala fontana del Palazzo Esposizioni prosegue invece fino al 19 maggio la mostra dedicata a "Vladimir Radunsky" russo di nascita e americano d'adozione, tra i più noti illustratori di libri per bambini. Nato a Mosca nel 1954, dove ha studiato arti figurative, design e architettura, nel 1982 è emigrato a New York, dove ha continuato a lavorare come graphic designer, producendo soprattutto libri d'arte. Sullo sfondo della vivace scena artistica newyorkese degli anni Ottanta, si è dedicato a un genere che da sempre lo aveva affascinato, i libri per bambini. (segue) (Rer)