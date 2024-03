Cultura: teatro, musica e grandi mostre, gli eventi a Roma nel fine settimana pasquale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Maxxi porte aperte per "Artificial Hell L'Inferno di Dante" visto dall'Intelligenza artificiale di Riccardo Boccuzzi a cura di Elisabetta Bruscolini. Ispirato dai versi della Divina Commedia, Riccardo Boccuzzi racconta l’Inferno di Dante che restituisce per la prima volta un’intera opera letteraria in immagini, dandone una sua originale interpretazione. Ventuno opere stampate in grande formato e altissima qualità, altre presentate su supporto audiovisivo, oltre a video animati e l’estratto di un documentario, diretto dall’artista stesso, che racconta il lungo processo creativo e produttivo. Il risultato è "Artificial Hell" il viaggio infernale di Dante che, passando per oltre 10.000 immagini, diventa la prima sequenza di opere figurative realizzate da un algoritmo. (segue) (Rer)