Cultura: teatro, musica e grandi mostre, gli eventi a Roma nel fine settimana pasquale (4)

- Grandi spettacoli anche per questo fine settimana. Andrà in scena oggi, in anteprima mondiale la rappresentazione dedicata a Philip Glass, il compositore americano all'origine della minimal music che, a cavallo tra i due secoli, è stato protagonista della scena musicale, in quanto mentore del rinnovamento e dell'ibridazione delle arti performative a livello internazionale. "Dancing Glass", è ospitato all'Auditorium della Nuvola, nell'ambito di Eur Culture, la rassegna culturale di Eur Spa, che rende omaggio al celebre compositore mettendo in luce le caratteristiche originali della sua creatività musicale: a partire dal rivoluzionario "Einstein on the beach", creato con Robert Wilson in collaborazione con Lucinda Childs come coreografa e performer nel 1976. (segue) (Rer)