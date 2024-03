Cultura: teatro, musica e grandi mostre, gli eventi a Roma nel fine settimana pasquale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spazio alla cultura anche nei teatri di periferia. Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Piccola, da oggi al 30 marzo alle 21 la kermesse "Diario di un inadeguato ovvero Mumble Mumble atto II", con Emanuele Salce e Paolo Giommarelli, per la regia di Giuseppe Marini con la collaborazione di Andrea Pergolari. Un racconto in due tempi, dal tono tragicomico, in cui prendono vita sulla scena due storie, strettamente intrecciate, in un impasto bizzarro di leggerezza e sentimento. In Sala Grande, il 30 marzo alle 17:30 va in scena Fiori d'acciaio, commedia divertente e delicata del drammaturgo Robert Harling che ha fatto la storia del cinema, qui nell'adattamento di Michela Andreozzi (che firma anche la regia insieme a Massimiliano Vado con Francesco Bellomo. Sul palco, Barbara De Rossi, Martina Colombari, Gabriella Silvestri, Alessandra Ferrara, Caterina Milicchio e Cristina Fondi. (segue) (Rer)