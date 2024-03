Cultura: teatro, musica e grandi mostre, gli eventi a Roma nel fine settimana pasquale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

All'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, presso il Teatro Studio Borgna domani sera sarà la volta delle cantautrici e dei cantautori della "Arte2o Music Academy", eccellenza romana nella formazione musicale, per "Primavera Unplugged": una selezione di giovani artisti presenterà in concerto alcuni dei loro migliori brani inediti. Condurranno la serata la cantautrice Chiara Cami e la conduttrice radiofonica Margherita Schirmacher. Ancora musica ma alla Casa del Jazz, il 2 aprile alle 21 appuntamento con Inish, il progetto di Naomi Berrill nato dalla collaborazione con il chitarrista, vocalist e producer Lorenzo Pellegrini e il batterista, percussionista e violoncellista Andrea Beninati. Un nuovo capitolo della produzione artistica della violoncellista, polistrumentista, compositrice e cantante irlandese, in cui l'irish folk si fonde con la musica classica e l'improvvisazione, mescolando l'intensità degli strumenti acustici con la dimensione evocativa dell'elettronica. L'evento è in collaborazione con l'Ambasciata d'Irlanda in Italia.