Messico: ministero Economia stima il deficit 2025 a 3 per cento del pil

- Il Ministero dell'Economia del Messico ha stimato che nel 2025 il deficit costituirà il 3 per cento del prodotto interno lordo (pil). Lo ha riferito il ministero nell'ultima proiezione sull'economia del Paese (Shcp). Anche se per il 2024 la previsione è che il deficit sarà il 5,9 per cento del pil, il ministero ritiene che la situazione verrà riequilibrata perché nel prossimo anno si attendono entrate ulteriori per 9 miliardi di dollari (un aumento del 2 per cento) e un calo della spesa pubblica di 42 miliardi di dollari. Con un deficit al 3 per cento, prevede inoltre il ministero, il debito si manterrà in un livello stabile, al 50 per cento del pil.(Mec)