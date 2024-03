Roma: Gualtieri visita famiglie evacuate al Quadraro, pronta accoglienza, verifiche in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sopralluogo del sindaco di Roma Roberto Gualtieri nella zona in cui si è aperta la voragine al Quadraro e dove è stata evacuata una palazzina. "Si tratta di una evacuazione temporanea per poter fare tutte le verifiche necessarie ed essere certi che tutto sia in condizione di sicurezza - ha detto Gualtieri -. Informeremo i residenti dell'esito delle verifiche nella speranza che si possa rientrare prima possibile negli appartamenti. Per chi non ha a disposizione soluzioni personali, con parenti e amici, nella scuola qui vicino abbiamo organizzato un punto di accoglienza, dove si può anche dormire. Il Municipio V e la Protezione civile stanno provvedendo a tutti i generi di conforto per rendere il più confortevole possibile questa fastidiosa circostanza". (segue) (Rer)