Roma: Gualtieri visita famiglie evacuate al Quadraro, pronta accoglienza, verifiche in corso (2)

22 luglio 2021

- Contemporaneamente procedono i lavori "per la realizzazione di un bypass fognario e di chiusura della voragine che va accompagnata da una attività di verifica generale - ha spiegato il sindaco Gualtieri -. In questa zona ci sono molte cavità ipogee e complessivamente a Roma abbiamo una rete fognaria molto estesa, con alcune parti molto vecchie, e quindi ci possono essere circostanze di cedimento. I tecnici accerteranno le cause di questo cedimento", ha concluso. Al sopralluogo sono intervenuti anche i presidenti dei Municipi V e VII, Mauro Caliste e Francesco Laddaga, l'assessora ai Lavori pubblici di Roma Ornella Segnalini, il comandante della polizia locale Mario De Sclavis. Sul posto, in via Sestio Menas, sono a lavoro i tecnici di Acea e le squadre della protezione civile. I vigili urbani stanno approntando un presidio di vigilanza per evitare atti di sciacallaggio notturni. (Rer)