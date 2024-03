Energia: Ulgiati (Ugl), costruire presto deposito unico rifiuti nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre costruire al più presto un deposito unico dei rifiuti nucleari" e "dopo servirà una nuova legge che stabilisca che sia possibile costruire centrali nucleari in Italia". Lo ha detto Luigi Ulgiati, vicesegretario generale di Ugl, a margine dell’evento “Il nucleare in Italia nella transizione energetica: sostenibilità e indipendenza” tenutosi nella sala Nassirya, a Roma. "Occorre - ha concluso - capire come sviluppare il nucleare anche in Italia", ha concluso. (Rin)