Imprese: Saipem completa rimborso anticipato finanziamento di 387 milioni assistito da garanzia SACE

Saipem comunica di aver completato in data odierna il rimborso anticipato del finanziamento di euro 387 milioni, stipulato nel febbraio 2023 e oggetto di comunicazioni al mercato in data 13 febbraio 2023 e 21 giugno 2023, con un consorzio di banche italiane e internazionali e garantito per il 70 per cento da SACE nell'ambito del programma "SupportItalia". Nel dicembre 2023 era stato già effettuato un primo rimborso anticipato parziale dell'importo di euro 150 milioni e in data odierna è stato effettuato il rimborso anticipato dell'intero importo residuo di euro 237 milioni. Il contratto di finanziamento prevedeva un periodo di preammortamento di 2 anni, con rimborso in 12 rate trimestrali a partire dal 31 marzo 2025 e scadenza finale il 31 dicembre 2027.