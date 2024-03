Imprese: Saipem completa rimborso anticipato finanziamento di 387 milioni assistito da garanzia SACE (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rimborsi anticipati sono stati effettuati mediante l’utilizzo di disponibilità di cassa. L’operazione determina quindi una riduzione dell’indebitamento lordo del Gruppo Saipem, oltre ad una riduzione del costo medio del debito. La decisione riflette la posizione di liquidità del Gruppo Saipem ed è in linea con la guidance fornita nell’ambito del Piano Strategico 2024-2027, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem in data 28 febbraio 2024 e presentato al mercato in data 29 febbraio 2024. (Com)