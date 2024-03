Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 10, Asti, Palazzo della Provincia, il vicepresidente Carosso interviene alla presentazione de “Europa più verde e resiliente. Le opportunità per lo sviluppo sostenibile del Piemonte"TorinoOre 9, Palazzo Civico, sala Carpanini: riunione delle Commissioni IV e I. Odg: mozione: informare e sensibilizzare la cittadinanza in base al principio della solidarietà sociale, alla cultura della donazione di organi, tessuti e celluleOre 10:30, Assessorato allo Sport, via Corte d'Appello 16: l'assessore Carretta e la presidente del Consiglio Grippo prendono parte alla presentazione dell'evento "Zumba in rosa" promosso da Casa Breast dell'ospedale CottolengoOre 12, Grattacielo Regione Piemonte, piazza Piemonte 1: l'assessore Carretta interviene alla conferenza stampa della Final Six di serie A1 di ginnastica ritmica. (Rpi)