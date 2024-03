Roma: voragine Quadraro, evacuate 58 persone, in corso valutazioni assistenza alloggiativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella palazzina evacuata nei pressi della voragine che si è aperta oggi al Quadraro a Roma, su un totale di 36 alloggi a cui si aggiunge uno studio medico, erano presenti in casa in tutto 58 persone che sono state evacuate da 23 appartamenti. Di queste sette sono in condizioni di svantaggio sociale. Al momento sono in corso valutazioni su quante persone abbiano bisogno di assistenza alloggiativa, tendenzialmente si stima almeno il 90 per cento degli evacuati abbia bisogno di essere accolto. (Rer)