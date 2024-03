© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è sete di conoscenza di tutto ciò che è nucleare". Lo ha detto Gian Luca Artizzu, Amministratore delegato del gruppo Sogin spa, a margine dell’evento “Il nucleare in Italia nella transizione energetica: sostenibilità e indipendenza” tenutosi nella sala Nassirya, a Roma. In materia di nucleare "come Sogin e come governo dobbiamo fare uno sforzo di dialogo con i territori", ha concluso. (Rin)