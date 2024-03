Energia: Fiorin (Ugl chimici-tessili), nucleare colma parte gap potere acquisto salari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nucleare "aiuterebbe nel tema del potere d'acquisto dei salari perché l'energia elettrica peserebbe meno sulle famiglie" e così "andremmo a colmare parte di quel gap". Lo ha detto Eliseo Fiorin, segretario generale Ugl chimici-tessili-energia, a margine dell’evento “Il nucleare in Italia nella transizione energetica: sostenibilità e indipendenza” tenutosi nella sala Nassirya, a Roma. "Il nucleare è utile per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e per far tornare il Paese leader nel settore manifatturiero con costi sostenibili", ha concluso. (Rin)