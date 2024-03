Moda: assessore Roma, buon lavoro ad Alessandro Michele nuovo direttore creativo di Valentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buon lavoro alla Maison Valentino e al nuovo direttore creativo Alessandro Michele. Lo afferma Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, sport, moda e turismo. "In attesa di assistere al nuovo viaggio artistico di uno dei brand più significativi della moda italiana, voglio dare il mio personale benvenuto ad Alessandro Michele e allo stesso tempo ringraziare Pierpaolo Piccioli per l'affetto e la generosità dimostrata alla città di Roma", conclude. (Com)