Gaza: Turchia invia ottava nave umanitaria con 2.960 tonnellate di forniture

- La Turchia ha inviato la sua ottava nave carica di aiuti umanitari per la popolazione palestinese da quando è iniziata la guerra nella Striscia di Gaza, dove le Forze di difesa di Israele (Idf), a seguito dell’attacco del 7 ottobre 2023 del movimento islamista palestinese Hamas contro lo Stato ebraico, hanno avviato le operazioni militari. A riportarlo è il quotidiano turco filogovernativo “Daily Sabah”, spiegando che la nave umanitaria è stata preparata dall’Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad) del Paese. A bordo, sono state caricate 2.960 tonnellate di forniture, che comprendono anche 125 mila pacchi alimentari. Ad oggi, la Turchia ha inviato per la Striscia di Gaza aiuti umanitari con 13 aerei e otto navi, con il coordinamento dell’Afad. Secondo quanto riferisce il “Daily Sabah”, con gli sforzi combinati dei viaggi in nave, delle operazioni con ponte aereo, degli appalti locali e della cooperazione con l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), il totale delle forniture umanitarie inviate dalla Turchia ha raggiunto le 39.607 tonnellate. Nella giornata di ieri, l'agenzia umanitaria turca indipendente Humanitarian Relief Foundation (Ihh) ha presentato due nuove navi destinate a portare aiuti e personale umanitario nella Striscia di Gaza. (Tua)