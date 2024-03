Expo 2023: Lollobrigida, premio a padiglione Italia testimonia valore nostre iniziative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il padiglione italiano, "Italia - The garden of the future" è stato premiato per la migliore programmazione all'Expo 2023. Un riconoscimento che testimonia il valore delle nostre iniziative". Lo scrive sui social il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, che aggiunge: "Siamo orgogliosi di quanto abbiamo realizzato all'Expo di Doha, sapendo di aver gettato solide basi per la cooperazione e la ricerca di soluzioni alle sfide globali come la gestione delle risorse idriche e la sicurezza alimentare. Quando l'Italia fa sistema non ce n'è per nessuno".(Rin)