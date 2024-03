Lavoro: Filcams Cgil Veneto, saltata trattativa con Federidistribuzione, sciopereremo sabato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte è saltata la trattativa con Federdistribuzione, che rappresenta le imprese della distribuzione moderna, che doveva portare al rinnovo del contratto, scaduto nel dicembre 2019. "La trattativa non è nemmeno arrivata a una proposta economica – ha spiegato Cecilia de' Pantz, segretaria generale Filcams Cgil Veneto -, ma si è arenata su proposte di Federdistribuzione di modifica della parte normativa che avrebbero reso ancora più difficili le condizioni di lavoro tramite, ad esempio, l'introduzione di flessibilità incontrollata o di contratti a termine senza limiti di tempo. Ricordiamo che le lavoratrici e i lavoratori del settore stanno vivendo gravi difficoltà economiche. Considerati tra i lavoratori essenziali durante il periodo Covid, oggi non riescono nemmeno a pagare le bollette a causa di un'inflazione da profitto che negli ultimi anni ha raggiunto il 17 per cento e ha eroso irrimediabilmente i salari". In Regione il mancato rinnovo del contratto colpisce 30 mila persone circa, il 65 per cento delle quali sono donne. "Dopo ore e ore di trattative inutili il rinnovo è saltato e a rimetterci saranno ancora una volta i lavoratori – ha aggiunto de' Pantz -. A tutto questo dobbiamo opporci fermamente mobilitandoci e proclamando sciopero di tutto il personale dipendente dalle imprese che applicano il Contratto collettivo nazionale del lavoro della Distribuzione moderna organizzata - Federdistribuzione per sabato 30 marzo 2024. Nel corso della giornata di mobilitazione si realizzeranno presidi territoriali e dei flash mob nei pressi dei punti vendita delle imprese più rappresentative nell'ambito di ciascuna provincia", ha concluso. (Rev)