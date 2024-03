Ucraina: Tajani, non manderemo soldati italiani a combattere contro i russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all’invio di soldati in Ucraina “la decisione deve essere della Nato, Ue e G7 e non se ne è mai parlato”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, nella puntata di “Cinque minuti” che andrà in onda questa sera. “Gli Usa sono contrari, la Nato è contraria, solo Macron si è espresso a favore e noi sicuramente non siamo a favore di questa ipotesi”, ha detto il ministro. “Non manderemo soldati italiani a combattere contro i russi, non siamo in guerra con la Russia”, ha concluso. (Res)