Energia: Arera, bollette in calo del 19,8 per cento in secondo trimestre 2024 (3)

- “È il momento affinché come consumatori valutiamo il da farsi, controlliamo i nostri costi e consumi annuali, capiamo se siamo sul mercato libero o in tutela, se siamo o no vulnerabili e se il rientro in tutela sia un’opzione conveniente alla luce del passaggio automatico a luglio nel servizio a tutele graduali", dichiara Stefano Besseghini, presidente Arera. "Fino a oggi la maggior tutela ha permesso di offrire un prezzo efficiente, il che ha consentito di avere un benchmark per il mercato, tuttavia l’avvicinarsi della fine del servizio di tutela ricordiamo sempre che non esaurisce la tutela contrattuale, le regole e la vigilanza sul loro rispetto da parte dell’Autorità e le tutele per i consumatori in ogni fase della fornitura”., aggiunge Besseghini. Nel dettaglio delle singole componenti in bolletta, il prezzo finale per la famiglia tipo risulta così di 20,24 centesimi di euro al kWh, comprensivo di imposte, contro i 25,24 centesimi di euro al kWh del trimestre precedente. La variazione del -19,8 per cento è sostanzialmente legata alla diminuzione complessiva della spesa per la materia energia (-22,5 per cento) controbilanciata dal rialzo degli oneri generali di sistema (+2,72 per cento). Restano invariate, invece, le tariffe di rete regolate (Trasporto e gestione contatore). (Com)