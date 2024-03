Calcio: Zaratti (Avs) su caso Acerbi chiede commissariamento Figc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono gravi le parole del numero uno della Figc Gabriele Gravina sul caso di Francesco Acerbi e le frasi razziste non sanzionate dalla giustizia sportiva. Gravina da presidente della Federazione Calcio non avrebbe dovuto con la sua dichiarazione ridicolizzare la denuncia pubblica di Juan Jesus calciatore del Napoli. Sottovalutare quanto accaduto da parte sua è una grave mancanza", afferma in una nota il deputato di Alleanza verdi e sinistra Filiberto Zaratti. "Forse è ora che la Figc venga commissariata. Una giustizia sportiva da sempre prona agli interessi delle grandi squadre stavolta ha superato il segno. In pochi giorni ha liquidato un episodio di razzismo trincerandosi dietro assurde ed astruse motivazioni. Per queste ragioni ho predisposto una interrogazione per chiedere chiarimenti al ministro Abodi. Tali comportamenti rischiano di legittimare striscianti comportamenti razzisti nei campi di gioco professionisti e non. Gravina con la sua sottovalutazione tesa a salvare il giocattolo milionario delle grandi Società calcistiche corre il rischio di rendersi responsabile della mancata evoluzione del mondo del calci", conclude. (Com)