© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tragico incidente stradale è avvenuto poco dopo le 16:30 a Mozzate, in provincia di Como, in via Varese 136. La dinamica riferita racconta di una persona investita da camion, un uomo di 36 anni, che nell'impatto ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti oltre a vigili del fuoco e Carabinieri anche l'elisoccorso, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. (Com)