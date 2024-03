© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Temo che il conflitto possa allargarsi in Libano ma dobbiamo fare di tutto perché non accada”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, nella puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera. (Res)