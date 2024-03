Tunisia: approvati risultati preliminari elezione Consiglio nazionale regioni e distretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta autorità elettorale Indipendente (Isie) della Tunisia ha approvato i risultati preliminari delle elezioni del Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti, la camera alta del sistema parlamentare che affiancherà l'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) nel processo legislativo. Lo riporta l’agenzia di stampa “Tap”. A votare sono stati i membri eletti dei Consigli regionali e distrettuali in tutti i governatorati della repubblica. L’organismo sarà composto da 77 membri, di cui tre del consiglio regionale in rappresentanza di ciascuno dei 24 governatorati della Tunisia e uno per ciascuno dei cinque distretti. In una conferenza stampa, il capo di Isie, Farouk Bouasker, ha dichiarato che il voto si è svolto “in modo trasparente ed equo”.(Tut)