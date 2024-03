Slovenia: comandante supremo forze Nato in Europa Cavoli in visita nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale statunitense e comandante supremo delle forze Nato in Europa, Christopher Cavoli, si trova oggi in Slovenia su invito del capo di Stato maggiore dell'esercito sloveno, generale Robert Glavas, alla vigilia del 20mo anniversario dell'adesione della Slovenia alla Nato. Lo riporta l'agenzia di stampa "Sta" secondo cui Cavoli è stato ricevuto dal primo ministro Robert Golob, con il quale ha parlato di temi di attualità legati all'Alleanza e di impegni negli investimenti per la difesa. Tra gli argomenti di conversazione anche la situazione nei Balcani occidentali e in Ucraina. Cavoli ha inoltre incontrato la presidente Natasa Pirc Musar. Nel referendum del 2003, il 66 per cento degli sloveni votarono a favore dell'entrata nella Nato e il 29 marzo 2004, insieme a Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania e Slovacchia, la Slovenia aderì all'Alleanza. (Seb)