Imprese: Pichetto presiede riunione Comitato Ecolabel-Ecoaudit

- Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto ha presieduto oggi nella sede del Mase la riunione plenaria del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit. Il Comitato, suddiviso nelle sezioni Emas ed Ecolabel, è stato istituito per sovrintendere e promuovere il marchio di qualità ecologica delle imprese e l'uso di prodotti a basso impatto ambientale, favorendone il riconoscimento e una maggiore consapevolezza dei consumatori. "Emas ed Ecolabel – ha detto il ministro Pichetto – sono due strumenti importantissimi per qualificare l'impegno ambientale delle aziende: attraverso il lavoro del Comitato vogliamo accompagnare la spinta mostrata dai settori produttivi italiani verso una sostenibilità reale, misurabile e lontana dal greenwashing". (segue) (Com)