Medio Oriente: Tajani, chi ha acceso la miccia è Hamas ma reazione Israele è sproporzionata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Medio Oriente “il responsabile di tutto ciò che sta accadendo è Hamas che si è disinteressato completamente al suo popolo” poi “Israele sbaglia perché ha una reazione sproporzionata” ma “chi ha acceso la miccia è Hamas”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, nella puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera. “Dobbiamo continuare a lavorare con pressioni forti su tutte le parti per un cessate il fuoco, per la liberazione degli ostaggi israeliani e per condurre gli aiuti umanitari a Gaza”, ha aggiunto. (Res)