Scuola: Baglio-Tempesta-Fermariello (Pd), su tetto stranieri Salvini anacronistico

- Ci preoccupano le dichiarazioni di Matteo Salvini che vorrebbe introdurre un tetto del 20 per cento di alunni stranieri per classe, riducendo la percentuale massima di studenti migranti. Lo affermano la capogruppo del Partito democratico Valeria Baglio, la presidente della commissione capitolina Bilancio, Giulia Tempesta e la consigliera capitolina Pd Carla Fermariello, presidente della commissione Scuola di Roma Capitale. "Una scelta fuori dal tempo - aggiungono - che non rispetta i reali bisogni del Paese e mette in crisi il processo di inclusione, rispetto, accoglienza all'interno degli istituti scolastici italiani. Dobbiamo al contrario lavorare per favorire il benessere, la tutela e i diritti di tutte e tutti, senza discriminazioni, favorendo ambienti educativi e di apprendimento aperti al dialogo, dove le differenze diventano una risorsa per il percorso educativo di tutti. Proprio per questo Roma ha recentemente avviato nelle scuole interventi di mediazione culturale, lingua italiana per stranieri, supporto scolastico, con l'obiettivo di realizzare interventi d'inclusione a favore di studenti e studentesse con background migratorio o in condizione di svantaggio socio-culturale", concludono gli esponenti del Pd. (Com)