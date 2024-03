Sicurezza: Tajani, oggi nessun Paese europeo potrebbe affrontare guerra difensiva da solo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi “nessun Paese europeo sarebbe da solo in grado di affrontare una guerra difensiva”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, nella puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera. Per questo “serve una difesa comune europea” ed “era il sogno di Berlusconi: il suo ultimo discorso si concludeva con voto di maggioranza in Europa, esercito unico e difesa comune”, ha concluso. (Res)