Sanità: Gasparri (FI), cinismo Cgil preoccupante, avanzerò opportune iniziative in sedi giudiziarie

20 luglio 2021

- "Siamo al delirio. Un settore della Cgil ritiene che sia una persecuzione delle persone transessuali l'iniziativa del governo di approfondire le condizioni di somministrazione della triptorelina, un farmaco che blocca la pubertà. Io, con un'interrogazione, ho denunciato quello che avviene a Careggi, cioè la mancanza di un'assistenza di psicoterapeuti specializzati per l'infanzia in caso di procedure che, bloccando la pubertà, richiedono per l'appunto un sostegno ai bambini di 9-10 anni che affrontano situazioni complesse. Per la Cgil denunciare questa mancata assistenza ai bambini è una persecuzione. Quindi c'è gente che vuole sottoporre i bambini a trattamenti senza l'adeguata assistenza medica", dichiara in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Oltre ad aver presentato un'interrogazione, che ha determinato un'ispezione e che ora sta confluendo in un'inchiesta della Procura, denuncerò anche Landini e tutta la Cgil, perché vorrebbero che dei bambini di 9 e 10 anni non avessero un'adeguata assistenza di psicoterapeuti specializzati nell'infanzia. C'è una mostruosità in questo atteggiamento della Cgil e Landini, che è il segretario, ne è il responsabile. Avanzerò contro di loro opportune iniziative nelle sedi giudiziarie. I bambini non si toccano. E la Cgil invece, con questa iniziativa, dimostra un cinismo preoccupante", conclude. (Com)