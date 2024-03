Usa: Trump chiede di archiviare accuse in Georgia, udienza di oggi conclusa senza verdetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’udienza odierna al tribunale della contea di Fulton, in Georgia, organizzata dopo che gli avvocati di Donald Trump hanno presentato una mozione per far cadere le accuse di interferenze elettorali avanzate nei confronti dell’ex presidente dopo le elezioni del 2020 nello Stato, si è conclusa senza una sentenza. Il giudice Scott McAfee non ha nemmeno fornito una data precisa per un verdetto. I legali di Trump hanno invocato il Primo Emendamento, chiedendo di archiviare le accuse di interferenze elettorali perché queste ultime sarebbero basate sulle dichiarazioni dell’ex presidente in merito a presunte frodi nel conteggio dei voti nello Stato: accuse che non sono mai state dimostrate. In ogni caso, le azioni di Trump rientrerebbero, secondo i suoi avvocati, nell’ambito delle azioni di natura politica, e quindi non sarebbero perseguibili in base alla Costituzione. (Was)