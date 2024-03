Scuola: Pd, da Valditara ancora sproloqui, no a classi ghetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quelli di Valditara sono sproloqui. Il ministro dell'istruzione si comporta ormai da megafono del suo segretario di partito, Matteo Salvini. Questa crociata contro i ragazzi con background migratorio è veramente stucchevole. Invece di fare propaganda il governo indichi quali sono le proposte per l'inclusività scolastica", afferma la capogruppo democratica nella commissione cultura della camera e responsabile scuola del Pd, Irene Manzi. "Ad esempio potenziare l'insegnamento di italiano come lingua per stranieri, tenere le scuole aperte nel pomeriggio, sostenere progetti di comunità educante. E, soprattutto, ascoltare il mondo della scuola e fare tesoro delle tante esperienze positive presenti nel Paese. La soluzione delle classi ghetto, con quote di immigrati definite a Viale Trastevere, non è certo la soluzione", conclude. (Rin)