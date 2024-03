Balcani: Tajani, persona su volo di Stato per Sarajevo era operatore Rai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla persona con me sul volo di Stato “qualche parlamentare legge troppi film gialli” perché “era un cameramen della Rai”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, nella puntata di “Porta a porta”, programma condotto da Bruno Vespa che andrà in onda questa sera. “Era una missione a Sarajevo per favorire l’adesione della Bosnia Erzegovina e il risultato, tra l’altro, è stato positivo. Poi sono andato a salutare i nostri militari italiani in Bosnia e con me c’erano dei giornalisti che hanno regolarmente pagato il biglietto per il volo di Stato. Era un cameramen della Rai”, ha concluso. (Res)