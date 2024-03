Ucraina-Francia: Zelensky accoglie a Kiev presidente Assemblea nazionale francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a Kiev un incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente dell'Assemblea nazionale (camera bassa del Parlamento francese), Yael Braun-Pivet. A riferirlo è stato l'ufficio di Zelensky. Il capo dello Stato ucraino ha evidenziato come la visita della delegazione francese abbia dimostrato il sostegno di Parigi all'Ucraina. Zelensky ha anche elogiato il fatto che il Parlamento francese ha sostenuto la firma di un accordo bilaterale su sicurezza, stipulato il 16 febbraio scorso. Le parti hanno poi parlato della cooperazione dei Paesi in materia di difesa, nonché delle esigenze prioritarie del personale militare ucraino. Un particolare attenzione è stata prestata alle proposte del presidente francese Emmanuel Macron per espandere il sostegno all'Ucraina. (Kiu)