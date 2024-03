Usa: Camera invierà al Senato accuse per impeachment di Mayorkas il 10 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani alla Camera dei rappresentanti hanno annunciato che invieranno al Senato due accuse relative all’avvio di una procedura di impeachment nei confronti del segretario alla Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, il prossimo 10 aprile. La comunicazione è arrivata al leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, in una lettera firmata dal presidente della Camera, il repubblicano Mike Johnson, e dai coordinatori delle indagini parlamentari avviate per valutare l’avvio della procedura, per protestare contro la gestione della crisi dei migranti al confine con il Messico da parte dell’amministrazione Biden. I repubblicani hanno accusato Mayorkas di “gravi crimini e violazioni, incluso il rifiuto sistematico a rispettare la legge”. Una volta ricevute le accuse, il Senato dovrà considerare la questione, e Schumer avrebbe davanti a sé tre possibili strade: organizzare un processo formale alla camera alta del Congresso; organizzare un voto per far cadere immediatamente le accuse; o rinviare la questione ad una commissione speciale. Per approvare una procedura di impeachment è necessaria una maggioranza pari a due terzi dei senatori. (Was)