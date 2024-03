Lombardia: (M5s), superficialità amica della mafia, negarla è fare il loro gioco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo alquanto inadeguato il dibattito sulla presenza o meno della Camorra a Desenzano del Garda e che si semplifichi tutto riferendosi alla richiesta del 'pizzo'". Lo dice Paola Pollini, Presidente Commissione regionale Antimafia in Lombardia, intervenendo dopo le dichiarazioni di Marisa Laurito sulla presenza della camorra a Desenzano. "La presenza più che solida e ben radicata delle mafie sul Garda, anche a Desenzano, compare in ogni relazione o ricerca sul fenomeno, dalla DIA all'Osservatorio CROSS di Nando Dalla Chiesa. La zona gardesana è un piazza di investimento di capitali illeciti e dunque sono limitati i reati come la prostituzione, l'usura e le estorsioni, proprio per non compromettere i business apparentemente legali", aggiunge. "Gli animi si dovrebbero scaldare in favore della lotta alle mafie e nella promozione della legalità. Come diceva Falcone, seguite i soldi e come diceva Borsellino, parlatene in ogni sede", conclude. (Com)