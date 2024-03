Speciale infrastrutture: Pnrr, Rfi individua miglior impresa per gara elettrificazione tratta Crotone-Catanzaro Lido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha concluso le procedure di valutazione delle offerte tecnico-economiche della gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'elettrificazione sulla tratta Crotone-Catanzaro Lido. È stato individuato come migliore offerente il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Euro Ferroviaria, Morelli Giorgio, Esperia srl Architecna Engineering srl, Studio Mattioli e A4ingegneria. Parte ora l'avvio della fase esecutiva. L'intervento consiste nella realizzazione di circa 58 km di elettrificazione dell'esistente tratta Crotone– Catanzaro Lido, mediante la realizzazione di 3 Sottostazioni elettriche e la posa del sistema per la trazione elettrica ferroviaria, completando in tal modo i lavori propedeutici di allestimento dei pali già in corso di esecuzione lungo la linea a partire dal 2018. (Com)