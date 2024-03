Speciale infrastrutture: Cina, Lowy Institute, inutilizzati 50 miliardi di dollari nell'ambito della Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una considerevole somma di finanziamenti infrastrutturali che la Cina ha stanziato per il Sud-est asiatico nell'ambito della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) è rimasta inutilizzata a causa dell'instabilità politica nei Paesi beneficiari, dello scarso coinvolgimento con i governi interessati e di un calo dell'appetito per progetti energetici alimentati a combustibili fossili. È quanto emerge da uno studio condotto dal centro studi indipendente Lowy Institute, con sede in Australia, secondo cui i fondi inutilizzati ammontano a circa 50 miliardi di dollari. Il deficit solleva "dubbi" sul futuro della Nuova via della seta, dove le nazioni del Sud-Est asiatico giocano un ruolo cruciale. Nonostante l'iniziativa sia parsa scricchiolare negli ultimi anni, anche a causa dell'impossibilità di molti Paesi aderenti di ripagare i prestiti contratti, la Cina è determinata a portare avanti la promozione dell'iniziativa, che appare sempre più connessa alla trasformazione tecnologica in corso nel Paese asiatico. Il prossimo 16 aprile, si aprirà nella città di Xi'an il Forum per lo sviluppo della Via della seta digitale (Dsr), che dal 2015 punta a facilitare lo sviluppo dell'infrastruttura digitale nei Paesi aderenti alla Bri. Il prossimo forum sarà incentrato sulla connettività reciproca e la prosperità comune, con un focus su tre aree: sviluppo della connettività e riduzione del divario digitale, commercio elettronico transfrontaliero e iniziative di infrastrutture digitali rurali. (Cip)