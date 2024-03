Speciale infrastrutture: Ucraina, Cingolani (Leonardo), digitalizzazione oggi è parte integrante della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima cosa che “abbiamo imparato, quindi, dalla guerra che abbiamo più vicina”, quella in Ucraina, “è che la digitalizzazione è diventata una parte integrante della difesa. Non più proiettili, ma proiettili e dati”. Lo ha detto Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo ed ex ministro alla Transizione energetica, intervenuto in videocollegamento all’evento Pact4future in corso a Milano. “Ci sono più di 50 conflitti sul pianeta in questo momento. Una situazione simile si è venuta a creare solamente nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale” ha ricordato l’Ad. È evidente, secondo Cingolani, “quanto ora come non mai la pace vada difesa. Quello che abbiamo imparato tecnicamente negli ultimi due anni dalla guerra in Ucraina è che strumenti civili, come telefoni mobili, satelliti per la comunicazione e internet, droni che di solito servono a far fotografie, utilizzati e armonizzati, possono distruggere macchine da guerra come carri armati che costano decine di milioni”. La guerra in Ucraina, una guerra la prima conseguenza della guerra in Ucraina in in una posizione “tutto sommato periferica” ai bordi dell’Europa "che tutti hanno potuto misurare è stata l’insicurezza energetica globale, da tutte le parti”. Poi, ha continuato Cingolani, “insicurezza alimentare, poi cibernetica e delle infrastrutture. Tutte queste cose ci hanno fatto capire che forse la difesa di per sé non è più concetto adeguato a difendere la pace”. “Serve qualcosa di più, serve la sicurezza globale di cui la difesa è un sotto insieme” ha concluso. (Rem)